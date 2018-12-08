Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde İspanya temsilcisi Baskonia, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın, son 2 dakikalık bölümüne de 71-71 eşitlikle girildi.

Poirier'in basketiyle son 1 dakikaya 76-73 önde girmeyi başaran Baskonia, CSKA Moskova'nın yakaladığı fırsatları değerlendirememesi sonrası karşılaşmadan 76-73'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Baskonia, 11. maçında 4. galibiyetini alırken CSKA Moskova ise 2. kez mağlup oldu.

Baskonia'da Vincent Poirier 18 sayı, 8 ribaunt ile en etkili isim olurken Tornike Shengelia 15, Matt Janning 13 sayıyla oynadı.

CSKA Moskova'da Alec Peters 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 17, Kyle Hines 14 sayı üretti.