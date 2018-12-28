Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Baskonia; ilk çeyreği 19-27, ilk yarıyı da 36-43 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte 22-14'lük skoru yakalayan Khimki, son çeyreğe 58-57 önde giren taraf oldu.

Fakat son çeyrekte tekrar reaksiyon gösteren Baskonia, karşılaşmadan 77-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla toplamda 15. maçında 7. galibiyetini alan Baskonia, üst üste oynadığı 3 deplasman maçını da kazanmış oldu.

Takımın yıldızları Shved ve Anthony Gill'in yokluğunda sıkıntı yaşayan Khimki ise son 5 maçtaki 4. yenilgisini alırken toplamda da 10. kez mağlup oldu.

Khimki'de Jordan Mickey 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Stefan Markovic 14, Charles Jenkins 13 sayı üretti.

Baskonia'da Shavon Shields 15 sayıyla takımın en skoreri olurken Darrun Hilliard ve Johannes Voigtmann 14'er sayıyla oynadılar.