Baskonia - Zenit St Petersburg maç sonucu: 70-77

Turkish Airlines EuroLeague'de 3. maç döneminde oynanması gereken fakat Zenit'teki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmada TD Systems Baskonia, sahasında Zenit St Petersburg'u konuk etti. Zenit St Petersburg, deplasmandaki karşılaşmayı 77-70 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Zenit St Petersburg, 7. maçındaki 5. galibiyetini elde ederken Baskonia ise 9. maçında 5. yenilgisini aldı.

Zenit'te Mateusz Ponitka; 18 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken Alex Poythress 14, Arturas Gudaitis 13 sayıyla oynadı.

Baskonia'da Rokas Giedraitis 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Luca Vildoza da 11 sayıyla oynadı.