Baskonia - Panathinaikos maç sonucu: 93-72

Bu sonuçla Baskonia, sekizinci maçında dördüncü kez kazanırken Panathinaikos ise sekizinci maçında altıncı yenilgisini yaşadı. Baskonia’da Luca Vildoza, 19 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Tonye Jekiri 10 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Pierria Henry ise 14 sayı ve 12 asist ile double-double yaptı. Alec Peters’ın 19 sayı ürettiği maçta Rokas Giedraitis de 12 sayı ile mücadele etti. Konuk takımda Nemanja Nedovic 15 sayı ve 5 asist ile oynadı. Ioannis Papaterou 17 asyı üretti. Georgios Papagiannis 11 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

1. Çeyrek: 20-23

2. Çeyrek: 46-39 (26-16)

3. Çeyrek: 66-58 (20-19)

4. Çeyrek: 93-72 (27-14)



