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Baskonia - Monaco maç sonucu: 78-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. hafta mücadelesinde Baskonia, sahasında ağırladığı Monaco'yu 78-66 mağlup ederek EuroLeague'deki üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Baskonia - Monaco maç sonucu: 78-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında İspanya temsilcilerinden Baskonia, sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti. Baskonia, Monaco karşısında 78-66 ile galip gelmeyi başardı. 

Baskonia'da Simone Fontecchio; 20 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Landry Nnoko 14, Jaysen Granger ve Steven Enoch da 12'şer sayıyla oynadılar. Monaco'da Mike James, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Danilo Andjusic 15, Jerry Boutsiele 11 sayıyla maçı tamamladı. 

EuroLeague'e ilk 2 maçını kaybederek başlayan Baskonia, üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılırken Monaco ise art arda 3. yenilgisini aldı. Monaco son 3 maçını da İspanyol ekiplerine kaybetmiş oldu. 

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