Baskonia - Monaco maç sonucu: 78-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında İspanya temsilcilerinden Baskonia, sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti. Baskonia, Monaco karşısında 78-66 ile galip gelmeyi başardı.

Baskonia'da Simone Fontecchio; 20 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Landry Nnoko 14, Jaysen Granger ve Steven Enoch da 12'şer sayıyla oynadılar. Monaco'da Mike James, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Danilo Andjusic 15, Jerry Boutsiele 11 sayıyla maçı tamamladı.

EuroLeague'e ilk 2 maçını kaybederek başlayan Baskonia, üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılırken Monaco ise art arda 3. yenilgisini aldı. Monaco son 3 maçını da İspanyol ekiplerine kaybetmiş oldu.