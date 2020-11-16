EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde TD Systems Baskonia’ya konuk oluyor. 17 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 22.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşması olan TD Systems Baskonia karşılaşmasının ardından İspanya’da kalacak ve 18 Kasım Çarşamba günü Madrid’e geçecek olan Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise 20 Kasım Cuma günü TSİ 21.00’de Real Madrid’e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son mücadelesinde 12 Kasım Perşembe günü Barcelona’ya konuk oldu ve rakibine 97-55 kaybetti. Sekizinci maçında dört galibiyette kalan Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en skorer ismi 10 sayıyla Lorenzo Brown oldu.

Sarı-Lacivertliler, son resmi maçına ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Sekizinci hafta karşılaşmasında 14 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom’a konuk olan Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 81-82 yenerek sekizde sekiz yaptı. Lorenzo Brown 16 sayı, 6 asist, 5 ribaund; Jarell Eddie 14 sayı ve 7 ribaund istatistikleri üretti.

Tek eksik De Colo

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Nando De Colo’nun tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Jarell Eddie, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti. Jan Vesely, maç başına 6.5 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip sekizinci isim. Jarell Eddie, üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %58.1 isabet oranıyla bu sezonun EuroLeague’de en değerli dördüncü oyuncusu konumunda.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (446). Vesely, EuroLeague kariyerinde 906 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 155 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1133 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2384 sayısı var ve bu alanda da en değerli 20. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3160 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3531 ile yedinci sırada.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 300. üç sayı isabetini bulmasına beş isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.