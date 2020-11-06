Baskonia - LDLC ASVEL maç sonucu: 86-88

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde İspanyol ekiplerinden TD Systems Baskonia, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. ASVEL, büyük çekişmeye sahne olan maçı 88-86 kazanmayı başardı.

Corona virüsten fazlasıyla etkilenen ekiplerden ASVEL, 4. maçında ilk galibiyetine ulaşırken Baskonia ise 5. maçında 3. kez mağlup oldu.

Süre alan herkesin skor katkısı yaptığı ASVEL'de daha önce ligimizde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Telekom formaları da giymiş olan Moustapha Fall; 19 sayı, 5 ribaunt ile öne çıkarken Charles Kahudi ve Antoine Diot da 15'er sayıyla oynadılar.

Baskonia'da eski takımına karşı mücadele eden Tonye Jekiri; 21 sayı, 7 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken Pierria Henry 20, Luca Vildoza 13 sayıyla maçı tamamladılar.