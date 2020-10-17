Baskonia - Khimki Moskova maç sonucu: 77-60

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde İspanyol ekibi Baskonia, corona virüse yakalanan oyuncuların eksikliklerinden kaynaklı sıkıntı yaşayan Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti. Baskonia, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibini 77-60'lık skorla geçti. TD Systems Baskonia, 4. maçındaki 3. galibiyetini elde ederken Khimki Moskova ise henüz 4. maçlar sonunda galibiyetle tanışamamış oldu.

Baskonia'da Rokas Giedraitis ve Achille Polonara 20'şer sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Luca Vildoza ve Zoran Dragic de 15'er sayıyla oynadılar.

Eksik Khimki Moskova'da Vyacheslav Zaytsev 17 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile öne çıkarken Devin Booker da 16 sayı, 12 ribaunt ile maçı tamamladı.