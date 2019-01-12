Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde iki İspanya temsilcisi karşı karşıya geldi.

Baskonia, Herbalife Gran Canaria'yı iç sahada konuk etti.

Maça iyi başlayan Gran Canaria; ilk çeyreği 16-23, ilk yarıyı da 39-42 önde tamamladı. Fakat üçüncü çeyrekte 16-9, son çeyrekte de 28-15 üstün olan taraf Baskonia, rakibini 83-66 mağlup etti.

Son iki maçını deplasmanda kaybeden Baskonia, bu sonuçla kötü seriyi sonlandırırken toplamda da 8. galibiyetini aldı.

Gran Canaria ise 3 maçlık galibiyet serisi yakaladığı dönemin ardından oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet almış oldu. Toplamda ise konuk ekip, 18. maçında 12. kez kaybetti.

Yıldızı Shengelia'dan yoksun Baskonia'da Marcelinho Huertas 24 sayı, 6 asist ile yıldızlaşırken Vincent Poirier 20, Ilimane Diop da 13 sayı üretti.

Gran Canaria'da Ondrej Balvin 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Baez 12, Marcus Eriksson 11 sayıyla oynadı.



