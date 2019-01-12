Baskonia, Gran Canaria'yı ikinci yarı performansıyla geçti: 83-66

Turkish Airlines EuroLeague'de iki İspanya temsilcisinin mücadelesinde Baskonia, ilk yarıda 39-42 geride olduğu maçta Gran Canaria'yı 83-66'lık skorla farklı mağlup etmeyi başardı.

12 Ocak 2019, Cumartesi 01:35
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Baskonia, Gran Canaria'yı ikinci yarı performansıyla geçti: 83-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde iki İspanya temsilcisi karşı karşıya geldi.

Baskonia, Herbalife Gran Canaria'yı iç sahada konuk etti.

Maça iyi başlayan Gran Canaria; ilk çeyreği 16-23, ilk yarıyı da 39-42 önde tamamladı. Fakat üçüncü çeyrekte 16-9, son çeyrekte de 28-15 üstün olan taraf Baskonia, rakibini 83-66 mağlup etti. 

Son iki maçını deplasmanda kaybeden Baskonia, bu sonuçla kötü seriyi sonlandırırken toplamda da 8. galibiyetini aldı.

Gran Canaria ise 3 maçlık galibiyet serisi yakaladığı dönemin ardından oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet almış oldu. Toplamda ise konuk ekip, 18. maçında 12. kez kaybetti.

Yıldızı Shengelia'dan yoksun Baskonia'da Marcelinho Huertas 24 sayı, 6 asist ile yıldızlaşırken Vincent Poirier 20, Ilimane Diop da 13 sayı üretti. 

Gran Canaria'da Ondrej Balvin 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Baez 12, Marcus Eriksson 11 sayıyla oynadı. 


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