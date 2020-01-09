Olympiakos deplasmanında aldığı galibiyetle eski günlerine dönüş sinyalleri veren Fenerbahçe play-off için de umutlandı. Üstünde yer alan bir diğer ekip olan Baskonia’yı da yenerek hem bu hedefe yaklaşmak hem de galibiyet serisi başlatmak isteyen Sarı-lacivertliler İspanya’ya iddialı geldi. Yeni transferleriyle güçlenen temsilcimiz İspanya’dan galibiyetle döndüğü takdirde evinde oynayacağı 3 maçlık seriye oldukça iddialı ve kendine güvenli bir şekilde girecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 4 maçı Fenerbahçe kazandı.

- Fenerbahçe Euroleague’de çıktığı 324 maçın 190’ını kazandı.

- Baskonia Euroleague’de bu sezon evinde çıktığı 8 maçın 5’ini kazandı.

- Fenerbahçe Euroleague’de bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta 2 galibiyet aldı.

- Fenerbahçe Euroleague’de çıktığı son 6 maçta rakiplerine 80 ve üzeri sayı şansı tanıdı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü temsilcimizin kazanacağını düşünüyor.

Sayı bahislerinde ise en çok kuponlara eklenen seçim Fenerbahçe’nin 76,5 üstünde sayı ile maçtan ayrılacağı yönünde.

MİSLİ.COM BASKETBOL YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe geçen hafta Olympiakos'u yenip moral buldu. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Baskonia ise Barcelona'yı devirip büyük bir sürpriz yaptı. Ama ligde yine mağlup oldular. Coach İvanoviç ile birşeyler değiştirmek istiyorlar ama kadro yapıları bence çok yetersiz. Fenerbahçe, Thomas'ta sonra Nunnally'i de transfer etti. Louvergne takımda kaldı. Vesely de iyileşiyor. Ligin ikinci yarısını daha iyi oynayacaklardır. Bu maçı kazanırlarsa büyük avantaj elde edecekler. Bu maçta Fenerbahçe'ye güveniyorum. Tercihim 2.



