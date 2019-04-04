Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip Baskonia; ilk çeyreği 17-21, ilk yarıyı da 40-44 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Baskonia, son çeyreğe 55-66'lık skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte özellikle Clyburn ile etkili olmayı başaran CSKA Moskova, 27-12'lik üstünlüğü elde etti ve karşılaşmayı da 82-78 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla CSKA Moskova, 30. maçında 26. galibiyetini aldı ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Bu yıl Final Four'a ev sahipliği yapacak Baskonia ise 30 maçta 15 galibiyette kalmasına rağmen temsilcimiz Anadolu Efes'in AX Olimpia Milan'ı mağlup etmesiyle Play-Off'ta kendine yer buldu.

CSKA Moskova'da Will Clyburn 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Cory Higgins 14, Daniel Hackett ve Nando De Colo da 11'er sayıyla maçı tamamladılar.

Baskonia'da Marcelinho Huertas 17 sayıyla maçın en skoreri olurken Vincent Poirier ve Shavon Shields de 12'şer sayıyla oynadılar.