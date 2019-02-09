Baskonia, Bayern Münih'i iç sahada geçti: 76-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde Baskonia, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 76-68 mağlup ederek Play-Off yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 00:24
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Baskonia, Bayern Münih'i iç sahada geçti: 76-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde İspanya temsilcisi Baskonia, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. 

Oldukça çekişmeli geçen maçın bitimine 5:40 kala 64-62 önde olan Baskonia, kalan bölümde hata yapmayarak karşılaşmadan 76-68 galip ayrılmayı başardı. 

2019 EuroLeague Final Four'una ev sahipliği yapacak Baskonia, Play-Off yarışında önemli bir galibiyet elde etti ve 22. maçında 11. kez kazanarak rakibi Bayern ile galibiyet sayısını eşitledi. 

Baskonia'da Matt Janning 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken yeni transfer Jalen Jones 12, Vincent Poirier 11 sayıyla oynadı. 

Bayern Münih'te Derrick Williams 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Danilo Barthel de 11 sayıyla maçı tamamladı. 


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