Baskonia - Barcelona maç sonucu: 71-72

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde iki İspanyol ekibi karşı karşıya gelirken TD Systems Baskonia, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Baskonia, son 3:56'lık bölüme 71-61 önde girmesine rağmen yaptığı üst üste hatalar ile karşılaşmadan 71-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Barcelona, 6. maçında 5. galibiyetini elde ederken Baskonia ise 4. maçındaki 2. yenilgisini aldı.

Barcelona'da Nikola Mirotic 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brandon Davies 12, Alex Abrines 10 sayı üretti.

Baskonia'da Zoran Dragic 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Achille Polonara 14, Youssapha Fall 11 sayıyla oynadı.