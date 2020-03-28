İspanya'da corona virüs nedeniyle yaşanan ekonimik kriz, profesyonel sporlarda Geçici İstihdam Düzenleme Dosyası'nı devreye sokarken Baskonia-Alaves Grubu da bu doğrultuda maaş kesintisine gitme kararı aldı.

Grubun kararı sonucunda Baskonia'nın basketbol takımı ve Alaves Futbol Takımı'nın tüm çalışanlarına yönelik bir maaş kesintisi uygulanacak.

Baskonia, basketbolda bu uygulamaya giden Fuanlabrada, Zaragoza, Barcelona ve Manresa'nın ardından beşinci takım olurken Alaves de futbolda Barcelona, Espanyol ve Atletico Madrid'den sonra dördüncü takım olacak.