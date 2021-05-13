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Basketolda Play-Off heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off heyecanı bugün başlayacak.

13 Mayıs 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Basketolda Play-Off heyecanı başlıyor

Ligde normal sezonu ilk 8’de tamamlayan Anadolu Efes (1), Fenerbahçe Beko (2), Pınar Karşıyaka (3), TOFAŞ (4), Beşiktaş Icrypex (5), Türk Telekom (6), Darüşşafaka Tekfen (7) ve Empera Halı Gaziantep Basketbol’un (8) mücadele edeceği Play-Off çeyrek final serisinde bugün 2 karşılaşma oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. İlk 2 maçta eşitlik olması halinde son 4'e kalacak takım, serinin 3. ve son müsabakasının ardından belli olacak.

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