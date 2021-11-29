Basketbolda zirve mücadelesi: Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, milli ara sonrası yarın 8 galibiyeti bulunan lider Fenerbahçe Beko'ya koltuğu tekrar devralma hedefiyle konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Kaf-Kaf, Fransa Milli Takımı kadrosunda FIBA 2023 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde mücadele eden Amath M'Baye'yi maça yetiştirmeye çalışacak. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, Euroleague'de ise üst üste 4 yenilgi aldı. Fikstürün yoğun dönemine giren Karşıyaka, bu maçın ardından ligde cuma günü de Galatasaray 'ı ağırlayıp, pazartesi günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jerusalem'i konuk edecek.