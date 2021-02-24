Basketbolda üç saniye kuralı nedir? Üç saniye kuralı ne demek?

Basketbol, seyir zevki yüksek, heyecanlı ve skor üstüne kurulu bir oyundur. Birçok insan basketbol odaklı spor sevmektedir. Basketbol el ile oynanan, periyotlardan oluşan, bir periyodu 10 dakikadan oluşan bir spor dalıdır. Basketbol içinde çeşit çeşit kurallar vardır. Bu kurallar basketbolun seyir zevkini yükseltmektedir. Kurallar olmadan hiçbir spor müsabakası eğlenceli, heyecanlı ve kaliteye sahip olmamaktadır.

Basketbol da bir takım 5 kişiden oluşmaktadır. Toplamda ise 2 takım 10 kişi ile sahada olmaktadır. Amaç ise 3,05 metre yükseklikte bulunan potaya topu isabet ettirip sayı almaktır. 4 periyot sonunda en fazla sayı alan takım maçı da kazanmaktadır. Beraberlik söz konusu olduğunda ise maç uzatmaya gitmektedir.

Basketbolda üç saniye kuralı nedir?

Basketbolun belirli birçok kuralı vardır. Bu kurallardan birisi de üç saniye kuralıdır. Boyalı, çizgili ya da kısıtlı alan olarak bilinen yerde hücum eden takım oyuncuları bu alanda top ile buluştuysa 3 saniye süre içinde topu elinden çıkarması, potaya ya da takım arkadaşına pas atması gerekmektedir. Mantık açısından futbolda ofsayt kuralı ile benzerlik göstermektedir. 3 saniye içerisinde top elden çıkmadığı zaman top karşı rakip takıma geçer ve yan çizgi üzerinden oyun tekrar başlar.

Üç saniye kuralı ne demek?

Basketbol topunun belirli alan içerisinde üç saniyede elden çıkarılması anlamına gelmektedir. Basketbolcular bu kurala çok dikkat ederek hareket etmektedir. Her 3 saniyede elden çıkmayan top rakip takıma hücum şansı demektir. Rakibe kaptırılan her top ise sayı olarak geri dönebilmektedir.

Basketbolda kaç hakem görev alır?

Basketbolda oyunu kurallarına göre yönetmekte olan toplam 3 hakem görev almaktadır. Başhakem ve yardımcıları olarak ayrılmaktadır. Tek tip kıyafetle maçı yönetmektedirler. Saha hakemleri haricinde birde masa hakemleri bulunmaktadır. Pozisyonları incelerler ve gözden kaçan herhangi bir durum karşısında başhakeme bildirim yaparlar. Aynı zamanda masa hakemleri maçın süresinin kontrolü, skorları kayıt altında tutma ve hücum süresine bakma görevlerini üstlenirler.

Basketbolun genel kuralları

- 5'er kişilik 2 ayrı takımdan oluşur.

- En fazla skor elde eden takım maçın galibi olur.

- Saha 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde ve sert yüzeye sahip olmalıdır.

- Serbest atış çizgisi dip çizginin orta nokta kısmından tam olarak 5,80 metre uzağında olması gerekir.

- Her oyuncu beş faule ulaştığında oyun dışı kalarak yerini başka takım arkadaşına bırakır.