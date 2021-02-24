Basketbolda turnike nedir? Turnike nasıl atılır, çeşitleri nelerdir?

İngilizce karşılığı lay-up olan turnike, basketbolda en çok tercih edilen atış türlerinden biridir. Çünkü bu atışta rakip takımın savunma oyuncusunun blok yapma ihtimali çok düşüktür. Top panoya çarptıktan sonra inişe geçer. Kurallar gereği inişe geçen topa blok yapılamaz. Yapılırsa hücumdaki takımın hanesine 2 puan yazılır.

Basketbolda turnike nedir?

Basketbolda turnike potaya doğru iki adım atıp topu panoya çarptırarak sayı yapmak demektir. Atışlar yakın mesafeli olduğu için sayı olma ihtimali yüksektir.

Turnike nasıl atılır?

Turnike atışı yapacak olan oyuncunun son derece hızlı olması gerekir. Adam adama savunma yapan takımlara karşı daha kolay atılır. Çünkü rakip takımın her bir oyuncusu hücumdaki takımdın oyunculardan birini tutar. Turnikenin daha kolay atılması için, sürekli hareket edilmeli ve boşluk açılmalıdır. Böylece açılan boşluklardan sayı yapmak çok daha kolay olur.

Turnike çeşitleri nelerdir?

En çok tercih edilen turnike çeşitlerinin başında sağ turnike gelir. Bunun en büyük nedeni basketbol oyuncularının büyük çoğunluğunun sağ ellerini daha yetkin kullanmasıdır. Sağ elle taşınan top potaya çarptırılarak sayı yapılmaya çalışılır. Sol turnikede ise önce sol sonra sağ adımla potaya drippling yapılır. Oyuncu ikinci adımı attıktan sonra yükselmelidir. Eğer üçüncü adımı atarsa hatalı yürüme (steps) olur ve hücum şansı karşı tarafa geçer.

Diğer turnike çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Orta turnike:

Diğer turnike çeşitlerine göre daha zordur. Savunmanın arasından geçmek ve sayı yapmak için çok daha hızlı olunmalıdır. Sabit şekilde durarak savunma yapan oyuncuya çarpılırsa hakem hücum faul çalabilir.

Tek adımlı turnike:

Genellikle ikili sıkıştırma altında olan oyuncunun tercih ettiği atış şeklidir. Normalde iki adım atılarak yapılan turnike tek adıma düşürülür. Sayı olma şansı diğer turnike türlerine göre daha azdır.

En iyi turnike atma teknikleri nelerdir?

Turnikeye çıkmadan önce topu bir kez sektirmek en sık uygulanan tekniklerden biridir. Topuk bir kez sektirilmesi oyuncunun çok daha hızlı bir şekilde dripling yapmasını sağlar. Atılan ilk adımın ikinci ve son adıma göre daha uzun ve yavaş olması gerekir. İkinci adım daha kısa olursa oyuncu potaya daha iyi yükselir.