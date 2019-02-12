Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı Ankara’da yaşanacak

Kupada Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek.

12 Şubat 2019, Salı 10:22
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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı Ankara’da yaşanacak

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, yarın Ankara’da başlayacak.

Ankara Spor Salonu’nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor’dan canlı yayımlanacak.

Erkekler Türkiye Kupası’nın ilk 2 gün maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

14 Şubat Perşembe:

17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol

20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.

AA

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