Basketbolda triple double nedir? Triple double nasıl yapılır?

Basketbolda beş olumlu istatistik vardır. Bunlar asist yapma, top çalma, sayı, ribaund ve bloktur. Oyuncu bir maçta üç farklı istatistikte çift haneli rakamlara ulaşırsa triple double yapmış olur.

Basketbolda triple double nedir?

Triple Double, beş olumlu istatistikten üçünde 10 ve üzeri yapmak demektir. Triple kelimesinin Türkçe karşılığı ''üçlüdür'' Double ise çift anlamına gelir. Oyuncular oynadıkları pozisyona göre farklı şekillerde triple double yapabilir.

Örneğin point guard ya da şutör guard mevkiindeki oyuncuların asist ve sayı yüzdeleri ortalamanın üstündedir. Bu oyuncuların top çalma yetenekleri de gelişmiştir. Genelde oyun kurucular ve 2 numaralı pozisyonda oynayanlar, bir maçta 10'dan fazla sayı ve asist yapıp top çalarak triple double yapar.

Triple double nasıl yapılır?

Triple double yapmak için üç farklı istatistikte çift haneli sayılara ulaşmak gerekir. Bir oyuncu maçı, 12 ribaund, 10 blok ve 18 sayı ya da 11 top çalma 23 sayı ve 13 asist ile tamamlayarak triple double yapabilir.

En fazla triple double yapan basketbolcular

1- Oscar Robertson:

The Big O lakabıyla bilinen Oscar Robertson, normal sezonda normal sezonda 42 triple double yaptı. 14 sezonda 12 kez All - Star seçilme başarısı gösteren oyun kurucunun bu rekoru daha sonraki yıllarda birçok kez egale edildi.

2- Russell Westbrook:

Geçtiğimiz yıl, Houston Rockets takımından Washington Wizards'a transfer olan yıldız isim, tıpkı Oscar Robertson gibi normal sezonda 42 triple double yaptı.

3- Grand Hill:

Sırasıyla Detroit Pistons, Orlando Magic, Phonix Suns ve Los Angeles Clippers takımlarında oynayan Grand Hill, üç maç üst üste triple double yapmayı başardı.

En fazla triple double yapan diğer oyuncular Michael Jordan, Bob Sura ve Lebron James'tir.

Double Double ve Triple Double arasındaki fark nedir?

Double double iki, triple double ise üç farklı istatistikte çift haneli sayılara ulaşmak demektir. Örneğin oyuncu maçı 12 asist ve 24 sayı ile tamamlarsa double double yapmış olur. 12 asist ve 24 sayı ile birlikte 13 kez ribaund alan oyuncunun gösterdiği başarı ise triple double olarak adlandırılır.