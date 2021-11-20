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Basketbolda toplu sonuçlar

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçları yapıldı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Basketbolda toplu sonuçlar

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçları yapıldı. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 8. haftasına 3 maçla devam edildi.     

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:     

ING Basketbol Süper Ligi     

Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 83-72     

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Galatasaray Nef: 73-89     

Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol: 85-83     

Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ: 77-79     

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi    

Galatasaray-Antalya 07 Basketbol: 72-45     

BOTAŞ-Nesibe Aydın: 61-79     

Elazığ İl Özel İdare- Beşiktaş HDI Sigorta: 83-77     

Çankaya Üniversitesi-Hatayspor: 101-87     

Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 70-97     

Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68     

Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59     

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi     

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 70-83    

 Akran Gemlik Basketbol-Beysu Konyaspor Basketbol: 72-90     

TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-78

 İSTANBUL (AA)

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