Basketbol terminolojisi diğer sporlarla mukayese edildiğinde oldukça karmaşık olabilir. Çünkü içerisinde oldukça fazla kavram barındırır. Bu kavramlardan biri de three-peat kavramıdır.

Basketbolda three-peat nedir?

Three-peat kavramı, İngilizcedeki three ve repeat kavramlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kavramdır. Three üç ve repeat tekrarlamak anlamına gelmektedir. Bir basketbol takımının üç kere üst üste şampiyon olması three-peat olarak adlandırılır.

Amerika'da bu kavramı ilk kez kullanan bir medya insanı olan Sharif Ford'dur. Amerika'da basketbol koçu olan Pat Riley'in sayesinde bu kavramın kullanımı yaygınlaşmıştır.

Three-peat ne demek?

Three-peat ilk yıllarında sadece basketbol için kullanılsa da, zaman içerisinde başka sporlarda da kullanılmaya başlanmıştır. NBA'de bu başarıya ulaşmış olan yalnızca üç takım bulunmaktadır. Bu takımlar Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls'tur.

Three-peat başarısını elde eden takımlar

Three-peat kavramı her ne kadar ilk olarak Amerika'da ve NBA'de kullanılmış olsa da, yıllar içinde farklı spor dallarına ve farklı ülkelere de sıçramış ve buralarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Grey Cup Kanada Futbol Ligi;

Edmonton Eskimos - 1978-1982 (5 kez)

Ulusal Hokey Ligi;

Toronto Mapple Leafs - 1947-1949 (3 kez)

Montreal Canadiens - 1956-1960 (5 kez)

Toronto Mapple Leafs - 1962-1964 (3 kez)

Montreal Canadiens - 1976-1979 (4 kez)

New York Islanders - 1980-1983 (4 kez)

NBA;

Boston Celtics - 1959-1066 (8 kez)

Chicago Bulls - 1991-1993 (3 kez)

Chicago Bulls - 1996-1998 (3 kez)

Los Angeles Lakers - 2000-2002 (3 kez)

Major League Baseball;

New York Yankees - 1936-1939 (4 kez)

New York Yankees - 1949-1953 (5 kez)

Oakland Athletics - 1972-1974 (3 kez)

New York Yankees - 1998-2000 (3 kez)

Avustralya Futbol Ligi;

Carlton Futbol Kulübü - 1906-1908 (3 kez)

Collingwood Futbol Kulübü - 1929-1932 (4 kez)

Melbourne Futbol Kulübü - 1939-1941 (3 kez)

Melbourne Futbol Kulübü - 1955-1957 (3 kez)

Brisbane Futbol Kulübü - 2001-2003 (3 kez)

English Rugby Union;

Bath - 1991-1994 (4 kez)

Leicester Tigers - 1999-2001 (4 kez)

London Wasps - 2003-2005 (3 kez)