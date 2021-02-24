Basketbol, çok oyunculu, ünlü takım oyunlarından bir tanesidir. İki takımın bir sahada kapışması olarak gerçekleşir. Oyunda belirli uzunlukta pota kullanılır. Setler halinde oynanır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde, 1981 yılında oynanmaya başlanmıştır. Takımlar beşer kişiden oluşur ve gerekli durumlarda oyuncu değişikliği yapılabilir. Kendine özgü kuralları vardır. Kuralların çiğnenmesine faul adı verilmektedir.

Basketbolda teknik faul nedir?

Teknik faul, basketbolda yapılan oyunun gidişatını engelleyen kural çiğneme şeklidir. Teknik faul iki oyuncu arası temassız olarak gerçekleşir. Teknik faul, hakemler tarafında gözlenir. Takım oyunları dürüstlük ve adalet çerçevesinde oynanmalıdır. Bu duruma aykırı olarak gerçekleşen ve oyunu bozmaya yönelik bütün davranışlar teknik faul olarak adlandırılır.

Teknik faul ne demek?

Temassız olarak gerçekleşen, oyunu bozan bütün hareketler teknik faul olarak hakemlerce belirlenir. Rakibe karşı yapılan her çirkin, acımasız, adaletsiz hareket teknik faul olarak ele alınabilir. Kısaca rakibi alt etmek, oyunu bozmak için yapılan her kasıtlı davranış diyebiliriz. Teknik faul, oyunda vakit kaybettirici davranışlardır ve oyuncu için seyirci nazarında iyi olarak karşılanmaz, oyuncunun durumunu olumsuz etkiler.

Teknik faul hangi davranışları kapsar?

Teknik faul davranışlarına şu şekilde örnekler verebiliriz;

- Hakem ve görevlilere saygısızca davranma

- Hakem uyarılarını dikkate almama

- Hakem ve görevlilere temasta bulunma

- Seyircilere sözlü ya da hareketli hakarette bulunma

- Rakibi kızdırıcı, engelleyici hareketlerde bulunma

- Kasti olarak potadan geçen topa müdahale etme

- Aldatma amaçlı kendini yere atma, düşmüş gösterme

- Smaç esnasında pota çemberini tutma, asılma

- Prosedürlerin uygulanmasını engelleme

- Takım ya da rakip takımın ekipmanlarına zarar verici davranışta bulunma

- Saha içi ekipmanlara zarar verme

- Rakip oyuncunun zarar görmesi için çabalama

- Uyarı alan davranışı tekrarlama

- Oyuncunun teknik kural ihlalinde bulunması

Teknik faul alan oyuncu nasıl cezalandırılır?

Oyunun gidişatını engellemek hem kendi takımı için hem rakip takım için hem de seyirciler için vakit kaybettirici bir davranıştır. Bu gibi durumlarda oyuncuya ilk olarak hakem tarafından uyarı verilmektedir. Ancak uyarının etkili olmaması, davranışın devam etmesi ya da davranış biçimine göre oyuncuya diskalifiye cezası verilir. Oyuncu tüm oyun boyunca oyun dışı bırakılır.