Basketbolda swingman nedir? Swingman ne demek?
Swingman, basketbolda tek bir pozisyonda oynamayan, farklı pozisyonlarda da oynatılabilecek oyuncular için kullanılan bir kavramdır. Swingmanler genellikle atletik oyuncular olurlar. Takımlarını fast break oyunlarında ileriye taşıyabilecekleri gibi, oyun kurucu özellikleriyle de hücum organizasyonlarını yönetebilirler. Basketbolda swingman nedir? Swingman ne demek? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Basketbol terminolojisinde pek çok farklı kavram bulunmaktadır. Eğer basketbolla ilgileniyorsanız, bu kavramlara aşina olmanız seyir zevkinizi arttıracaktır. Bu kavramlardan biri swingman kavramıdır.
Basketbolda swingman nedir?
Swingman, basketbolda tek bir pozisyonda oynamayan, farklı pozisyonlarda da oynatılabilecek oyuncular için kullanılan bir kavramdır. Basketbol oyunu içerisinde yer alan en önemli pozisyonlardan biridir. Çünkü oyuncu birkaç farklı pozisyonda oynayabildiği için karşı takımın savunma dengesini bozar. Bu durumda bu oyuncunun olduğu takım avantaj sağlamış olur.
Bu tip oyuncular genelde 2 ya da 3 numara pozisyonunda oynayan oyuncular olurlar. Şutör Gard yada kısa forvet pozisyonlarında oynayan oyuncular swingman olarak oynayabilirler. Swingman pozisyonunda oynayan oyunculara aynı zamanda gard forvet de denmektedir.
Swingmanler genellikle atletik oyuncular olurlar. Takımlarını fast break oyunlarında ileriye taşıyabilecekleri gibi, oyun kurucu özellikleriyle de hücum organizasyonlarını yönetebilirler. Bu sebeple hem Avrupa basketbolunda, hem de NBA'de oldukça önemli bir yere sahiptirler.
Swingman aynı zamanda wing player anlamına da gelmektedir. Genelde bu tip oyuncular iyi şut atarlar, top tuma yetenekleri yüksektir ve oyun kurmak konusunda da yeteneklidirler. Basketbol takımlarının oyun dizilimi içerisinde önemli bir yer kaplarlar. Genellikle swingman pozisyonunun etrafında şekillenen basketbol takımları, şu oyuncu dizilimiyle sahada yer alırlar:
Oyun Kurucu - Combo Guard
Şutör Guard - Gard Forvet / Swingman
Kısa Forvet - Stretch Forvet / Cornerman
Uzun Forvet - Point Forvet
Pivot - Forvet Pivot / Bigman
NBA'de swingman pozisyonunda oynayan başlıca oyuncular
NBA'de swingman oldukça önemli bir pozisyondur. Bu pozisyonda oynayan oyuncular, genellikle NBA'deki en değerli oyuncular arasında yer almaktadır. Swingman pozisyonunda oynayan oyunculardan başlıcalarını şu şekilde listeleyebiliriz:
Ande Iguodala - Miami Heat
Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers
Paul George - Los Angeles Clippers
Hidayet Türkoğlu - Emekli
Rudy Gay - San Antonio Spurs
Tracy Mc Grady - Emekli
Örneğin NBA'de yılın en iyi altıncı ödülü bulunmaktadır. Fakat yılın en iyi swingman oyuncusuna ödül verilmemektedir. Bunun sebebi altıncı adamın, NBA'de swingmanden daha fazla yerleşmiş bir kavram olmasıdır.