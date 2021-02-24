Basketbolda swingman nedir? Swingman ne demek?

Basketbol terminolojisinde pek çok farklı kavram bulunmaktadır. Eğer basketbolla ilgileniyorsanız, bu kavramlara aşina olmanız seyir zevkinizi arttıracaktır. Bu kavramlardan biri swingman kavramıdır.

Basketbolda swingman nedir?

Swingman, basketbolda tek bir pozisyonda oynamayan, farklı pozisyonlarda da oynatılabilecek oyuncular için kullanılan bir kavramdır. Basketbol oyunu içerisinde yer alan en önemli pozisyonlardan biridir. Çünkü oyuncu birkaç farklı pozisyonda oynayabildiği için karşı takımın savunma dengesini bozar. Bu durumda bu oyuncunun olduğu takım avantaj sağlamış olur.

Bu tip oyuncular genelde 2 ya da 3 numara pozisyonunda oynayan oyuncular olurlar. Şutör Gard yada kısa forvet pozisyonlarında oynayan oyuncular swingman olarak oynayabilirler. Swingman pozisyonunda oynayan oyunculara aynı zamanda gard forvet de denmektedir.

Swingmanler genellikle atletik oyuncular olurlar. Takımlarını fast break oyunlarında ileriye taşıyabilecekleri gibi, oyun kurucu özellikleriyle de hücum organizasyonlarını yönetebilirler. Bu sebeple hem Avrupa basketbolunda, hem de NBA'de oldukça önemli bir yere sahiptirler.

Swingman ne demek?

Swingman aynı zamanda wing player anlamına da gelmektedir. Genelde bu tip oyuncular iyi şut atarlar, top tuma yetenekleri yüksektir ve oyun kurmak konusunda da yeteneklidirler. Basketbol takımlarının oyun dizilimi içerisinde önemli bir yer kaplarlar. Genellikle swingman pozisyonunun etrafında şekillenen basketbol takımları, şu oyuncu dizilimiyle sahada yer alırlar:

Oyun Kurucu - Combo Guard

Şutör Guard - Gard Forvet / Swingman

Kısa Forvet - Stretch Forvet / Cornerman

Uzun Forvet - Point Forvet

Pivot - Forvet Pivot / Bigman

NBA'de swingman pozisyonunda oynayan başlıca oyuncular

NBA'de swingman oldukça önemli bir pozisyondur. Bu pozisyonda oynayan oyuncular, genellikle NBA'deki en değerli oyuncular arasında yer almaktadır. Swingman pozisyonunda oynayan oyunculardan başlıcalarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Ande Iguodala - Miami Heat

Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers

Paul George - Los Angeles Clippers

Hidayet Türkoğlu - Emekli

Rudy Gay - San Antonio Spurs

Tracy Mc Grady - Emekli

Örneğin NBA'de yılın en iyi altıncı ödülü bulunmaktadır. Fakat yılın en iyi swingman oyuncusuna ödül verilmemektedir. Bunun sebebi altıncı adamın, NBA'de swingmanden daha fazla yerleşmiş bir kavram olmasıdır.