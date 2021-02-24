Basketbolda steps nedir? Steps ne demek? Steps nasıl yapılır?

Her spor dalında olduğu gibi basketbolda da belli başlı kurallar vardır. Steps de basketbolun en temel kurallarından biridir. Hatalı top sürme olarak adlandırılır.

Basketbolda steps nedir?

Hatalı yürüme olarak da bilinen steps bir kural ihlali olduğu için top karşı takıma geçer. Hatalı yürüme oyuncunun istatistiğine ''top kaybı'' olarak yansır.

Steps nasıl yapılır?

Stepslerin geneli turnikeye çıkarken yapılır. Normalde turnike yapan oyuncu biri uzun biri kısa olmak üzere iki adım atarak topu panyaya çarptırır. Ancak bazen konsantrasyon eksikliği nedeniyle oyuncu iki adım yerine üç adım atar. Bu da hatalı yürüme yapmasına neden olur. Rakip takımın savunması ne kadar güçlüyse steps yapma ihtimali o kadar artar.

Topu sektirdikten sonra iki eliyle tutan oyuncu ya pas vermek ya da atış yapmak zorundadır. Tuttuktan sonra tekrar sektirmeye başlarsa steps yapmış olur. Topu tek eliyle tutan oyuncu ise pas vermek ya da atış yapmak zorunda değildir. Topu yeniden sektirebilir.

Nadir de olsa yapılan kural ihlallerinden biri de topun iki elle sektirilmesidir. Bu da kurallara aykırıdır ve steps sayılır.

Bunun dışında topa ayakla müdahale etmek de stepstir. Örneğin atılan bir ara pası kesmek için topla rakibin arasına ayağını koymak basketbol kurallarına aykırıdır. Ancak oyuncu bacağını kasti bir şekilde uzatmadan top bacağına çarparsa kural ihlali sayılmaz ve oyun devam eder.

Steps ne demek?

Steps kelimesinin Türkçe karşılığı adımlardır. Adımlarını yanlış ya da fazla atan oyuncular steps yapmış olur. Bu durumda hücum yapma şansı karşı takıma geçer.

Steps yapmamak için nelere dikkat edilmelidir?

Steps genellikle fazla adım atılarak yapılır. Turnikeye çıkarken iki yerine üç adım atan oyuncular topu hatalı bir şekilde sürmüş olur. Bunun dışında pozisyonu fazla zorlamak, pota altı rakip takımın oyuncuları ile doluyken içeri kat etmek, stepsin temel nedenleri arasında yer alır. Bir anlamda karşı takımın oyuncuları sert savunma yaparak rakibini steps yapmaya zorlar. Bu nedenle özellikle set hücumu yaparken pas trafiği oluşturulmalı ve en uygun durumdaki oyuncunun atış yapması için boş alan yaratılmalıdır.