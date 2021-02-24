Basketbol içerisinde birçok farklı oyun düzeni bulunur. Özellikle belli bir plan dahilinde oyun düzenini bozmadan devam etmek büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çok hızlı ve çevik bir şekilde gerçekleştirilen basketbol oyunu adına, karşı takımı geçerek sayı yapmak buna bağlıdır. O yüzden her takımın birçok değişik kombinasyon üzerinden farklı oyunları bulunur. Tabi doğal olarak bu oyunların içerisinde belli mevkilere sahip oyuncular yer almaktadır. Bu oyuncular içerisinde ise serbest oyuncu büyük bir öneme sahiptir.

Basketbolda serbest oyuncu nedir?

Basketbol takımı için planlanmış oyun içerisinde istediği gibi dolaşma hakkına sahip olan oyuncuya serbest oyuncu denir. Bu oyuncu basketbol takımının planına dahil olmasına rağmen, duruma bağlı olarak belli başlı farklı bölgelere geçiş yapabilir.

Örneğin savunma alanında gerekli noktalara giderek oyunun kritik anında müdahale gerçekleştirir. Aynı şekilde hücum anında yine istediği noktaya geçiş yaparak takımın puan kazanması noktasında önemli bir rol üstlenir.

Basketbolda serbest oyuncunun görevleri nelerdir?

Basketbol takımı içerisinde serbest oyuncunun birçok farklı görevi vardır. Ancak genel tanımlama ile beraber hem savunma yapmak hem de hücuma katkı yapmak olarak ele almak mümkün. Oyun planına bağlı olarak düzeni bozmadan, gerekli noktalarda serbest oyuncu müdahale gerçekleştirir.

Aynı zamanda oyun kurma görevi de yeni serbest oyuncu üzerinde öne çıkar. Bu doğrultuda serbest oyuncu takım içerisinde oyunu kurar ve buna bağlı olarak takıma sayı kazandırmaya çalışır. O yüzden mutlaka en yetenekli ve becerikli oyuncular arasından tercih gerçekleştirmek suretiyle serbest oyuncu seçimi yapılır.

Basketbolda serbest oyuncu ne yapar?

Basketbolda serbest oyuncu adından da anlaşılacağı üzere oyun içerisinde birçok farklı noktaya geçiş yapar. Özellikle karşı takımın dikkatini dağıtmak ve bireysel yetenekleri ile sayı kazandırmak için ön plana çıkar. Bu sebepten dolayı becerikli ve yetenekli oyuncular üzerinden serbest oyuncular seçilir.

Oyun içerisinde serbest oyuncunun yer değiştirmesi ile beraber, oyuncunun geçtiği bölgeye bağlı olarak diğer oyuncu da farklı noktaya geçiş sağlar. Bu durum basketbol takımlarının önceden belirlediği planlar dahilinde ele alınır ve gerçekleştirilir. Bu doğrultuda büyük bir öneme sahip oyunculardan biridir.