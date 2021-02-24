Basketbolda serbest atış nedir? Serbest atış ne demek?

Basketbol oyunu içerisinde oyunu belirleyen en önemli sayılardan biri olarak serbest atış öne çıkar. Aynı zamanda serbest atış için faul basketbol oyununda belli bir plana dahil olarak kasıtlı şekilde de yapılabilmektedir. O sebepten dolayı plana dahil olarak oyunu başlamasından bitiş anına kadar serbest atış büyük bir öneme sahiptir. Belli kurallara bağlı şekilde serbest atış birtakım için verilir ve yine belli puanı sahiptir.

Basketbolda serbest atış nedir?

Bir oyuncunun karşı takım oyuncusuna kural dışı davranmasından ötürü verilen cezaya serbest atış denmektedir. Oyuncu basketbol oyunu içerisindeki kuralların dışında bir müdahale yaptığı an itibariyle, basketbol hakemi karşı takıma serbest atış hakkı verir. Özellikle oyuncu herhangi bir şekilde fiziksel temas etmesi serbest atış hakkını kazandırır. Oyuncunun kolunu tutmak, kolunu çekmek ya da oyuncunun formasından çekmek gibi birçok değişik durum serbest atışı getirir.

Basketbolda serbest atış ne demek?

Basketbol takımındaki herhangi bir oyuncunun karşı takım oyuncuya yaptığı fal üzerinden karşı takıma verilen atışa serbest atış denir. Bu atış genel olarak faul yapan takımın bulunduğu sahanın pota altında gerçekleştirilir. Eğer pota altında belirlenmiş çizgiler içerisinde faul olur ise, o vakit karşı takım serbest atış hakkı kazanır.

Genel olarak 2 atış üzerinden ele alınır ve faulü elde eden oyuncu serbest atışı kullanma hakkına sahiptir. Yani faul kazanan basketbol takımı içerisinden herhangi bir oyuncu bu atışı kullanamaz. Mutlaka faul yapılan basketbol oyuncusu bu atışı kullanır ve sayı yapmaya çalışır.

Basketbolda serbest atış puanı kaçtır?

Basketbol oyunu içerisinde serbest atış oyunun başlamasından bitiş anına kadar yapılan faul üzerinden gerçekleştirilir. Serbest atış üzerinden puanlama ise genel olarak bir sayı şeklinde ifade edilir. Yani faul kazanan basketbol takımı üzerinden bunu gerçekleştirecek olan oyuncu takımına bir sayı kazandırmış olur.

Yapılan faul ile beraber basketbol kurallarına bağlı olarak atışı yapacak oyuncu bir ya da iki kez bu atışı gerçekleştirebilir. Özellikle takip faul olarak basketbol için oyunların sonlarına doğru çok yaygın kullanılan bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. Basketbol sürenin durdurulması ile oynanan bir oyun olduğu için oldukça önemlidir.