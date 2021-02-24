Basketbolda ribaund nedir? Ribaund ne demek, türleri nelerdir?

Basketbol spor dalı günümüz koşullarında pek çok sayıda kişi tarafından zevk ile oynanmakta olan bir spor dalı olmaktadır. Basketbolda birçok çeşitli terimler bulunmaktadır. Basketbolda yer alan terimlerden biri ribaund kelimesidir. Pek çok basketbol koçu da oyuncusuna göre ribaund alabilmek için maç kazanmak amacı ile kilit rol taşımaktadır.

Basketbolda ribaund nedir?

Basketbolda ribaund kelimesi yaygın olarak kullanılmakta ve anlamı olan işlemde çok sık olarak yapılmaktadır. Günümüzde ribaund, basketbolda genel olarak herhangi bir topun basketbol potalarına çarpıp havada dönüp sonra basket olmadan hemen havada tutulmasına denilmektedir.

Ribaund ne demek?

Ribaund kelimesi sözlük anlamı olarak aşağıdaki gibidir. Bunlar;

1. Çarpıp geri sıçramak, yansımak, geri tepmek ve yankılamak

2. Sekmek, yansımak, yankılanmak, çarpıp geri gelmek

3. Geri sekme, çarpıp geri gelmek anlamlarına gelmektedir.

Basketbolda ribaund türleri nelerdir?

Basketbolda ribaund türleri toplamda iki tür ribaund şeklinde yer almaktadır. Birinci ribaund aslen Savunma Ribaundu olup ikincisi ise Hücum Ribaundu da olmaktadır. Savunma Ribaund'u herhangi bir kişinin kendi potasından bir ribaund almasıdır. Ayrıca hücum Ribaund'u rakip takımın potasından da ribaund almaktır. Buna ek olarak basketbol maçlarında oyuncuların attığı sayı ve ya blokları ile beraber aldığı ribaund da istatistiksel olarak tutulmaktadır. NBA'de bir basketbol oyununda genel olarak 40 ve ya 40 üzerinde bir ribaund alan oyuncuların da listesi yaygın olarak tutulmaktadır.

Basketbolda ribaund nasıl yapılır?

Basketbolda ribaund kelimesinin anlamından sonra birde ribaund kelimesinin nasıl yapıldığı önemsenmektedir. Basketbolda ribaund uygulamasında çekilmekte olan şutun potadan bir şekilde geri dönmesi üzerine yapılan oyuncuların basketbol topuna zıplayarak sahip olmasıdır. Basketbolda ribaund alma sırasında pek çok sayıda faul durumları da yaşanmaktadır.

Özellikle hücum ribaundu durumu almak basketbol takımları için çok önemli olmaktadır. Çünkü genel olarak hücum ribaundu alındığı zaman hücum süresi olarak yer alan 24 saniye başa sarmaktadır. Daha sonrasında ise o basketbol takımı için yeniden bir sayı kazanma şansı anlamına gelmektedir. Bu nedenle günümüz koşullarında basketbol spor dalında ribaund kelimesi oldukça önemli olan bir durumdur.