Basketbolda quadruple-double ne demek? Quadruple-double ne demek?

Basketbol oyunu içerisinde dünya çapında yapılması en zor durumlardan biri quadruple-double olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada basketbol içerisinde 5 olumlu kategori yer alır ve bu kategoriler dahilinde başarı quadruple-double başarısını getirir. 5 olumlu kategori içerisinden dördünü oyunun başlamasından bitimine kadar bir oyuncunun tamamlaması gerekir. Tabii bu çok zor bir durum olmakla beraber şu an için Türkiye'de bunu gerçekleştiren profesyonel basketbol oyuncusu bulunmuyor.

Basketbolda quadruple-double nedir?

Basketbol içerisinde 5 olumlu kategori olarak kabul edilen sayılardan dördüne çift hanelere (en az 10) ulaşmak suretiyle gerçekleştirme durumuna quadruple-double denir. Bunlar içerisinde sayı, ribaunt, asist, top çalma ve blok yer almaktadır. Oyuncu bu performansa ulaştığı zaman basketbol oyunu içerisinde quadruple-double yapmış olduğu söylenir. Eğer bir basketbol oyuncusu verilen 5 başarı içerisinden dördüne çift haneli noktaya oyun içerisinde getirir ise, o vakit quadruple Double yapmış oldu ile getirilir.

Basketbolda quadruple-double ne demek?

Basketbol oyunu içerisinde quadruple-double yapmak oldukça zordur. Dünya çapında isim yapmış ve çok yetenekli oyuncuların bir maç içerisinde gerçekleştirdiği performanslarından biri olarak ön plana çıkıyor. O yüzden dünya çapında ve basketbol tarihinde bunu gerçekleştiren çok fazla oyuncu yer almamaktadır.

Bu doğrultuda sayı, ribaund, top çalma, asist ile beraber blok üzerinden dördünü çift rakamlı haneye çıkaran oyuncuların quadruple-double yaptığı söylenir. Özellikle bunu gerçekleştiren oyuncular genelde NBA liginde oynayan önemli isimlerdir. Bu isimler bir maç içerisinde çok yüksek rakamlara çıkarak sayı elde etmek suretiyle quadruple-double yaparlar.

Türkiye basketbolu için quadruple-double

Şu ana kadar Türkiye basketbol tarihi içerisinde profesyonel oyunda müsabakalarında quadruple-double yapan oyuncu bulunmuyor. Bu durum çok zorlu bir performans ve başarı gerektiriyor. Özellikle 5 olumlu kata göre içerisinden dördünü yerine getirirken üstelik bunları çift rakamlara çıkarmak, çok üstün bir performans gerektirir. Bu performansı yakalayabilmek için ise oyun içinde oyuncunun en iyi performansını göstermesi gereklidir. Bu durum hem NBA hem de Basketbol Dünya Kupası'nda ve Avrupa Euroleague üzerinde görüldü.