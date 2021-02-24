Basketbolda pozisyonlar nelerdir? Basketboldaki temel pozisyonlar

Basketbolda takımlar beş kişiden oluşur ve her biri için beş temel pozisyon vardır. Bunlar kendi içerisinde geri saha ve ön saha olarak ikiye ayrılır. Guard adıyla da bilinen geri saha oyuncuları, takım savunmasının bel kemiğini oluşturur. Ön sahada ise iki forvet ve bir pivot görev alır.

Basketbolda pozisyonlar nelerdir?

1- Point Guard:

Oyun kurucu olarak da bilinen point guardlar, hücum esnasında takım arkadaşlarını yönlendirir. Boş alan yaratıp takımın hücumdan sayı ile dönmesini sağlar. Pas alışverişlerini yönetir.

NBA'daki en başarılı point guard'lar: Kobe Bryant, Magic Johnson, Steve Nash, Chris Paul, Jason Kidd, Oscar Robertson, Kyrie Irwing

2- Pivot:

Sahanın en uzunları genellikle pivotlar olur. Boy avantajını kullanarak savunma ribaundunu alırlar ve topu point guard'a taşırlar. Aynı zamanda hücum ribaundlarını alarak yeniden başlayan 24 saniyelik süre içerisinde takımlarının sayı bulmasına çalışırlar. Blok ortalamaları da diğer oyuncuların üstündedir.

NBA tarihindeki en başarılı pivotların arasında Shaquille O'Neill, Bill Russell, Kerim Abdül Cabbar, Wilt Chamberian, David Robinson ve Anthony Davis yer alıyor.

3- Shotting Guard:

Skorer guard adıyla da bilinir. Asist ve sayı istatistikleri yüksektir. Attıkları üç sayılık basketlerle takımın en skorer isimleri arasında yer alırlar.

NBA'in en başarılı şutörleri: Michael Jordan, Ray Allen, Alan Iverson, Dywane Wade.

4- Small Forward:

Ön sahadaki iki forvet kısa olanına small forward denir. Ribaund ve top çalma istatistikler yüksektir. Kevin Durrant, Gordon Hayward, LeBron James, Paul George ve Larry Bird, NBA tarihindeki en başarılı kısa forvetler arasında yer alır.

5- Power Forward:

Pivot ile birlikte pota altında sayı üretirler. 4 numara mevkiinde oynayan uzun forvetlerden bazılarının üçlük yüzdeleri de yüksektir.

NBA'in en başarılı power forwardleri: Kevin Love, Tim Duncan, Blake Griffin ve Karl Malone.

Pozisyonlar ne demek?

Basketbolda pozisyonlar görev dağılımı demektir. Örneğin takım hücuma çıkarken oyun kurucunun görevi topu hızlı bir şekilde diğer yarı sahaya taşımaktır.

Basketboldaki diğer pozisyonlar nelerdir?

Basketbolda yer alan diğer pozisyonlar şunlardır: Stretch Forvet, Swingmann, Combo Guard ve Point Forvet.