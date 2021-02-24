Basketbolda point forvet nedir? Point forvetin görevleri nelerdir?

Basketbolda, oyuncuların fiziki özelliklerine ve yeteneklerine göre belirlenmiş birçok mevki vardır. Kısa ve uzun olarak ikiye ayrılan forvetler takımın hücumlarını organize ederken pivotlar daha çok takımın savunmasından sorumludur. Bunun dışında 1 numara (point guard) ve 2 numara (şutör guard) adında iki pozisyon daha vardır.

Basketbolda point forvet nedir?

Basketbolda beş temel pozisyon dışında takımın acil sayı ihtiyacını karşılayabilecek belli başlı mevkiler de vardır. Bu mevkilerin başında point forvet gelir. Point forvet, sayı yapabilen ve oyun kurabilen uzun forvetlere denir. Genellikle boyları 2 metrenin üstünde olur. Bu özellikleri taşıyan basketbolcu çok nadir görüldüğü için her takımda point forvet bulunmaz.

Point forvetin görevleri nelerdir?

Big Guard adıyla da bilinen point forvetlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Oyun kurmak:

Point forvetin en önemli görevlerinden biri oyun kurmaktır. Rakip takım adam alan savunması yaptığında boş alanlar yaratır ve içeri kat eder. Adam adama savunmada da aynı şekilde ya kendisi sayı üretir ya da asist yapar.

2- Kalan süreyi değerlendirmek:

24 saniyenin dolmasına az bir süre kala hücumun sayı ile sonuçlanmasını sağlar. Bunun için oyunu iyi okumalı ve hızlı karar vermelidir.

3- Takımı yönlendirmek:

Point forvet takımı hızlı bir şekilde koordine eder ve tüm sorumluluğu alır. Özellikle son periyotta takımın moralini yüksekte tutmaya çalışır.

4- Sayı üretmek:

Bu mevkide oynayan basketbolcular sadece kısa değil uzun mesafeden de sayı bulmalıdır. Üç sayılık basketler, hem rakip takımla aralarındaki sayı farkını eritir hem de seyirciyi ateşler. Bu da takım arkadaşlarının motivasyonunu yükseltip daha tempolu oynamasını sağlar.

Point forvet ne yapar?

Basketbol maçlarında point forvet her zaman devreye girmez. Sadece acil durumlarda, oyun kilitlendiğinde ya da takımın acilen sayıya ihtiyacı olduğunda bu mevkideki oyuncular sorumluluk alır.

Türkiye'de, Euroleague'de ve NBA'da bu mevkide oynayabilen birçok oyuncu var. Eski milli oyuncu Hidayet Türkoğlu, Türkiye'de point forvet denince akla ilk gelen isimlerden biri. Luka Doncic, Chuck Eidson, Magic Johnson, Lebron James ve Scottie Pippen gelmiş geçmiş en iyi point forvetler arasında gösterilir.