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Basketbolda Milli Takım aday kadrosu belli oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı’nın 29 kişilik aday kadrosu açıklandı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Basketbolda Milli Takım aday kadrosu belli oldu

17 Haziran'da, Venezuela, 19 Haziran'da Rusya ile hazırlık maçı oynayacak olan Ay-Yıldızlılar'ın kadrosu şöyle: Ege Arar, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Göksenin Köksal, Ayberk Olmaz, Yiğit Arslan, Akif Egemen Güven, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Kartal Özmızrak, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova.

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