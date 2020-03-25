Basketbolda kulüpler ‘İptal’ dedi
Basketbol Federasyonu, Süper Lig’deki 16 takım yetkilisi ile bir araya geldi. Oyuncuları temsilen Sinan Güler de toplantıya katıldı. Kulüpler ligin bu sezon için iptal olmasını isterken Sinan da bu yönde görüş belirtti.
Ligin tamamen iptal edilmesi ya da şu anki haliyle tescil edilmesi konusunda ise bir görüş birliğine varılamadı. Federasyon, karar vermek için ay sonuna kadar kulüplerden süre istedi. Avrupa’da oynayan ekipler dışındaki kulüpler yabancılarını ülkelerine göndermişti.