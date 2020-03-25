Basketbolda kulüpler ‘İptal’ dedi

Ligin tamamen iptal edilmesi ya da şu anki haliyle tescil edilmesi konusunda ise bir görüş birliğine varılamadı. Federasyon, karar vermek için ay sonuna kadar kulüplerden süre istedi. Avrupa’da oynayan ekipler dışındaki kulüpler yabancılarını ülkelerine göndermişti.