Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ve Pınar Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın da hazır bulunduğu basketboldaki tarihi zirvede Beşiktaş , şube başkanı Umut Şenol tarafından temsil edildi.

Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması konusunda görüş birliğine varılan toplantıda TV yayın hakları, vergi iadeleri, gelirlerin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Habere göre, geçtiğimiz perşembe günü Ülker Stadı'nda bir araya gelen 16 kulübün temsilcileri öncelikle basketbolun genel sorunları ve bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Ali Koç'un başkanlık adayı

Yapılan görüşmeler sonucunda Basketbol Kulüpler Birliği'in kurulması adına gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kulüplerin genel menajerleri önümüzdeki günlerde aralarında çalıştay düzenleyerek Kulüpler Birliği'nin çalışma prensipleri ve tüzüğünün taslağını hazırlayacak.

Bu arada Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı için Pınar Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'yı önerdiği öğrenildi.