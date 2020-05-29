Basketbolda kılıçlar yine çekildi

Giannakopoulos bu hafta içinde, PAO’nun Euroleague’den çıkabileceğini ve 3 Haziran’da bir basın toplantısı yapacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Bertomeu da, “Bu ilk kez duyduğumuz bir şey değil. Panathinaikos, Euroleague’in dışında iyi bir senaryo olmadığını, daha kötüsünün olduğunu biliyor. Daha önce de böyle açıklamalar yaptılar ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Eğer böyle bir şey olursa, yerini başka bir takım alır” dedi.

‘Mafyalar tarafından......’

İkili arasında söz düellosu başladı ve Dimitris instagram hesabından sert bir açıklama yaptı: “20 yıllık bir lig büyük kulüplere sahip olmasına rağmen finansal olarak yeni kurulmuş bir ligle nasıl mücadele edemiyor?” sorusunu yönelten Giannakopoulos ayrıca, “Mafyalar tarafından her hafta taciz edilmekten daha iyi bir senaryo yok öyle mi! Tüm açıklamalarda saygısızlığa maruz kalmak, dikte edilen sorumluluklara uymak için şantaja maruz kalmak, zamanında ödeme yapılmaması ve gelecekte ne olacağının söylenmemesi mi daha iyi senaryo?” diye yazdı. Yunanlı başkan ayrıca PAO’nun lige en büyük hasılatı kazandıran kulüp olduğunun da vurgusunu yaptı.