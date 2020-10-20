Basketbolda hükmen mağlubiyet kuralı değişti

Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi. Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek. Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısına ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek. ASVEL’in Panathinaikos ve Kızılyıldız maçları ile Zenit’in Baskonia ve Valencia karşılaşmaları hükmen mağlup sayılmıştı. Şimdi ileri bir tarihte oynanacak.