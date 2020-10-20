Basketbolda hükmen mağlubiyet kuralı değişti

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası’nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.

20 Ekim 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Basketbolda hükmen mağlubiyet kuralı değişti

Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi. Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek. Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısına ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek. ASVEL’in Panathinaikos ve Kızılyıldız maçları ile Zenit’in Baskonia ve Valencia karşılaşmaları hükmen mağlup sayılmıştı. Şimdi ileri bir tarihte oynanacak.

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