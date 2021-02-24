Takım olarak oynanan maçlarda kimin oyuna başlayacağı belli başlı bazı durumlara göre değişkenlik gösterir. Örneğin söz konusu futbol olduğu zaman gelenek haline gelmiş olan para atışı yapılır. Madeni para ile yazı ve tura üzerinden hangi takımın kaptanı kazanırsa kale veya top seçimi yapabilmektedir. Ancak basketbolda bu durum geçerli değil. Daha çok hava atışı üzerinden oyun başlar ve buna bağlı olarak devam eder. Böylesi daha adaletli şekilde ve aynı zamanda iyi olan oyuncu ile beraber oyun başlar.

Basketbolda hava atışı nedir?

Basketbol içerisinde en merak edilen konulardan biri olarak hava atışı ön plana çıkıyor. Basketbolda hava atışı genel olarak oyunun başlaması olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda her takımdan 2 tane oyuncu belirlenir.

Oyuncular kendi takımları içerisinde uzun boylu ve zıplayan oyunculardan tercih edilir. Hakem basketbol sahasının tam orta çizgisinde iki oyuncunun arasında durur. Topu havaya atar ve seçilen iki oyuncuda biri topu kaptığı andan itibaren oyun o takım lehine başlar. Böylece mücadele şans yerine adaletli bir biçimde başlayarak devam eder.

Hava atışı ne demek?

Hava atışı basketbol oyunu içerisinde oyunun başlaması demektir. Oyun başlarken sahanın ortasında hakemin topu havaya atması ile top alan oyuncu oyunu başlatır. Oyuncular bütün güçleri ile zıplar ve top almaya çalışır.

Genel olarak bunu yapmak için ellerini kullanmak suretiyle topu kendi sahalarına doğru itmeye çalışırlar. Yani aslında basketbol topunu almaya çalışmazlar. Sadece topun yönünü değiştirmek suretiyle kendi takımına oyunun geçmesi için mücadele verirler. Böylece oyun içerisinde basketbol müsabakası başlar.

Hava atışı için ne yapılmalıdır?

Basketbolda hava atışı adına konsantrasyon ve boy uzunluğu ile çeviklik büyük bir öneme sahiptir. Dikkatli bir şekilde hakem topu havaya attığı andan itibaren hemen zıplayarak topun yeni değiştirilmeye çalışılır. O sebepten dolayı çok hızlı olmak gerekir ve aynı zamanda iyi zıplamak ve uzun boylu olmak da büyük bir öneme sahiptir. Buna bağlı olarak takım içerisinde bunu en iyi şekilde gerçekleştirecek oyuncu seçilir ve bu oyuncu hava atışına dahil olur.