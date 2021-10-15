Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi’nde dördüncü, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde üçüncü hafta maçları yapılacak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ise sezon ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Gaziantep Basketbol (Akatlar)

15.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

17 Ekim Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18 Ekim Pazartesi:

20.15 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Fethiye Belediyespor-Finalspor (Fethiye Beşkaza)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Muradiye)

17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17 Ekim Pazar

14.00 Sigortam.Net-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Cebeci)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Kurtdereli)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)

18 Ekim Pazartesi

18.00 Akran Gemlik Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Metro Enerji)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

16.30 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ)

17 Ekim Pazar:

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (Akatlar)

16.00 Bellona Kayser Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has)

17.00 OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)