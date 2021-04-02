Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom (Fethiye Beşkaza)

20.00 OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

4 Nisan Pazar:

13.00 Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

15.15 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

Öte yandan, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ karşılaşması ertelendi.

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Global Connect Travel Düzce-Ankara Anadolu Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.30 Mamak Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket (Mamak Belediyesi)

4 Nisan Pazar:

14.00 BUDO Gemlik-Finalspor (Gemlik)

17.30 Sigortam.net-Samsunspor (Caferağa)

5 Nisan Pazartesi:

20.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Pamukkale Üniversitesi)

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl)