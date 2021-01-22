Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın
13.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
15.15 Beşiktaş-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
24 Ocak Pazar
13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)
15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Şahinbey)
17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Fethiye Beşkaza)
20.00 TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
24 Ocak Pazar
14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara)
27 Ocak Çarşamba
14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Adana Atatürk)
14.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)
15.30 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
16.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)
17.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)
29 Ocak Cuma
15.00 İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
AA