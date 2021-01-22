Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın

13.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

15.15 Beşiktaş-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

24 Ocak Pazar

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Şahinbey)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Fethiye Beşkaza)

20.00 TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 Ocak Pazar

14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara)

27 Ocak Çarşamba

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Adana Atatürk)

14.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

15.30 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)

17.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)

29 Ocak Cuma

15.00 İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

AA