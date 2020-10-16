Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne 4’üncü hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise 2020-2021 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray (Fethiye Beşkaza)

17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)

18 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

20.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara)

14.00 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

18 Ekim Pazar:

15.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Antakya)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.30 Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)