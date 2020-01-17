Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 15’inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 17’nci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat (Kocaeli Atatürk)

19 Ocak Pazar:

15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

20 Ocak Pazartesi:

18.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Bosna 34 (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Yalova VİP (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-İstanbul Üniversitesi (Artuklu Yeni)

15.00 Emlak Konut-Antalya 07 Basketbol (Complex İstanbul)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir (Edremit)

16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mersin Üniversitesi (Sakarya)

19 Ocak Pazar:

18.30 Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyespor (Metro Enerji)