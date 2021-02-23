Basketbolda goaltending nedir? Goaltending ne demek?

Basketbol ve diğer adıyla sepettopu, elle kontrol edilen bir topla oynanan bir takım oyunu ve spor dalıdır. Profesyonel sepettopunda beşer kişiden oluşan iki takım, yerden yüksekliği Avrupa ölçünlerine göre 3,05m olan ve pota denilen, yere paralel olan bir çemberden top geçirilerek, rakibinden daha fazla sayı almaya çalışarak maçı kazanmaya çalışır.

Basketbol Tarihi

Basketbolun anavatanı ABD’dir. Basketbol 1891 yılında Christian Youth Association’ın Springfield, Massachusetts’te bulunan eğitim merkezinde icat edilmiştir. Kanadalı genç bir öğretmen olan Dr. Disneys Naismith, jimnastik derslerini daha eğlenceli hale getirmek için yeni bir oyun icat etmiştir. İçerisine futbol topu atmanın şart olduğu balkon korkuluğuna tabanı kesilmiş iki meyve sepeti takmıştır.

Bir sene sonra Dr. Disneys basketbol standartlarının ilk 13 noktasını geliştirmiştir. 1893 yılında kafesli demirden halkalar ortaya çıkmıştır. Yeni oyun o kadar enteresan ve devimsel olunca 1894 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk resmi kurallar yayınlanmıştır. Basketbol ilk önce Doğu’ya; Çin, Japonya, Filipinler ve Avrupa ile Güney Amerika’ya geçmiştir. 10 sene sonra, ABD Olimpiyat Oyunlarında, Amerikalılar çeşitli şehir takımları arasında olan bir gösteri turnuvası düzenlemişlerdir.

18 Haziran 1932 senesinde İsviçre, İtalya, Yunanistan, Arjantin, Portekiz, Çekoslovakya ve Romanya’nın kararıyla FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) kurulmuştur. 1935 yılında ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi sepettopunun Olimpik bir spor olduğu kabul edilmiş ve 1936 yılında Berlin’de gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında basketbol olarak ortaya çıkmıştır.

Basketbolda goaltending nedir?

Goaltending, hakemin potaya girmemiş olan bir vuruş için sayı kararı vermesidir. Nedenleri vuruş potaya doğru inişe geçtiği esnada savunma oyuncusunun dokunması, panyadan sıçrayan çembere giden bir topa dokunma veya çemberin üzerindeki bulunan hayali silindirin içindeki topa müdahale etmedir.

Goaltending ne demek?

Goaltending kavramının tam olarak bir Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Kısaca goaltending, hakemin çemberden geçmemiş bir vuruş için sayı kararı vermesi manasına gelmektedir. Basketbol topu karşı takımın potasına doğru sayı olmak üzere hücum sırasında bir basketbol oyuncusu potaya vuruş atar, top çembere doğru inişe yaptığı anda bir rakip oyuncunun topa müdahale etmesi halinde, top potaya girmese bile sayı kabul edilir.

Kısaca top inişe geçerken, rakip oyuncunun topa dokunma, değme, panyadan sıçrayarak çembere giden topa temas (inişe geçmese bile) sayı olarak kabul edilmektedir. Öte yandan top çember üzerinde bulunan hayali silindirin içinde olduğunda da topa müdahale edilirse yine sonuç aynı olur ve sayı kabul edilir.