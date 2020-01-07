Basketbolda Gençlikspor namağlup şampiyon

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 8 takımın katıldığı U14 Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında tüm takımları her iki maçta da mağlup eden Sivas Gençlikspor şampiyon oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Sivas Gençlikspor’un Başarılı antrenörü Çağatay Kangal turnuvaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok güzel maçlar oynadık. Bu müsabakalara iyi hazırlandık. Sezon başından bu yana planlı ve programlı çalışmalar sonucunda potada U14 Sivas İl birincisi olarak mutlu sona ulaştık, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sivas Gençlikspor basketbolcusu Şamil Yağız Kaya ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Takım olarak hocamız Çağatay Kangal eşliğinde çok iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi mücadele ettik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizlere emeğini esirgemeyen hocama ve değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. Almış olduğumuz bu kupayı bana sürekli destek olan aileme, Şehit Adnan Saka Ortaokulu’nda ki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma hediye ediyorum" dedi.

Basketbol İl Temsilcisi Yusuf Akın Günaydın ise "2019-2020 U14 erkekler ligini sağ salim bitirdik . Emeği geçen herkese basketbol il temsilciliği olarak teşekkür ederiz. Gençlikspor bölge şampiyonasına katılacak. Sivas'ı temsil edecek Gençlikspor kulübüne Giresun'da yapılacak olan bölge şampiyonasında İl Temsilciliği olarak başarılar dileriz" dedi.

Müsabakalarda Kongre İhtisas ikinci, TED Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

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