Basketbolda forvet-pivot nedir? Forvet-pivotların görevleri nelerdir?

Pivot, basketbol oyunu içindeki 5 numaralı mevkide yer alır. Bir basketbol takımı içindeki en uzun kişi pivottur. Pivotlar, boy avantajını kullanarak takımlarına özellikle de savunmada önemli katkı sağlar. Pivot bölgesinde güçlü bir takım oyuncusu bulunan takım, ribaund konusunda başarılı olur.

Forvet-Pivotların görevleri nelerdir?

Basketbol oyununda uzun forvetlerden sonra takımdaki en uzun oyunculara pivot denir. Pivotların boyu, en az 2.05 cm olurlar. Bunun üzerindeki boylar için herhangi bir sınırlama yoktur. Modern basketbolun vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan pivotlar, takımları için en önemli oyuncular arasında yer alır.

Pivotun İngilizce anlam karşılığı, merkez demektir. Bu oyuncuların daha çok savunma yönü ön plana çıkar. Boyları uzun olduğu için savunma alanında takımına önemli katkı sağlar. Pivotlar, ribaund konusunda diğer oyunculara göre çok daha avantajlıdır. Hem hücum hem de savunma alanında görev yaparlar.

Forvet-Pivot ne yapar?

Pivot, basketbol oyunundaki en değerli oyunculardır. Örneğin son olarak Houston forması giyen DeMarcus Cousins, NBA'daki en önemli pivot oyuncudur. Bu oyuncular, takımları için çok önemlidir. Takımına önemli katkılarda bulunur. Bu oyuncular savunma ve hücümda yer alarak takımına önemli katkı sağlar.

Pivotlar, yüzü ve sırtı çembere dönük olsa da oyunu oynayabilirler. Bu kişiler, genellikle uzak atışlarda başarılı olmazlar. Fakat ayaklarını çok iyi kullanabilirler. Bu oyuncular, vücudunun avantajını çok iyi kullanır.

Pivotlar nerede görev yapar?

Pivotlar, 5 numaralı pota altında görev yapan uzun boylu basketbolculardır. Bu oyuncular, takımı için çok önemlidir. Bu nedende çevik ve enerjik olmaları, reflekslerini en iyi şekilde kullanabilmeleri çok önemlidir. Bu oyuncuların blok ve ribaund konusunda başarılı olmaları beklenir. Topu çok iyi bir şekilde takip ederler ve tam zamanında hamle yapmaları gerekir.

Uzun forvet

Uzun forvet, pota altında pivota yardım eden 4 numaralı oyuncudur. Bu oyuncular, gerektiğinde dışarı çıkıp şut atabilen çok yönlü oyunculardır. Bu oyunculardan ribaund takibi sırasında agresif olmaları beklenir. Savunmada pivotlar kadar etkili olmasalar da uzun forvetin boyalı alan savunmasında etkili olmasını sağlar. Bu oyuncular, pivotlarla birlikte takımı için önemli sayılar kazandırır.