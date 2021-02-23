Basketbol topla oynanan oldukça popüler bir takım oyunudur. Basketbol oynamak için öncelikle iki farklı takım oluşturulur. Basketbol elle yönetilen bir topun karşı takımın potasına atılarak sayı kazanması sistemine yönelik bir oyundur. Oldukça popüler olan bir spor dalı olan basketbol aynı zamanda da bir takım oyunudur. Basketbol da birçok farklı stil bulunmaktadır. Fadeaway da basketbolda bulunan en popüler atış stillerinden birisidir.

Basketbolda fadeaway nedir?

Basketbolda takım oyuncusunun geriye doğru çekilerek şut atma stili olarak ifade edilebilir. Fadeaway stilinin Türkçe de belirli bir karşılığı bulunmamaktadır. Kısaca Fadeaway basketbola ait bir şut terimidir. Bilekten alınan güç ile birlikte şut atılması için kullanılmaktadır. Basketbol oyunu esnasında sayı kazanmak için atılan şutlar oldukça kritik sayıların alınmasına neden olabilmektedir.

Fadeaway ne demek?

Fadeaway bir basketbol terimidir. Bir şut atma biçimi olan fadeaway, geriye doğru çekilerek atılan bir şut olma özelliğine sahiptir. Basketbol da şut atmak, hücum oyuncusu tarafından yapılmaktadır. Rakip takımın potasına topu atmayı ifade eden bir terim olarak kullanılır. Oyunun sonunda en fazla sayıyı alan takım oyunu galip olarak bitirir.

Basketbolda şut atma teknikleri nelerdir?

Basketbol da birçok şut atma tekniği bulunmaktadır. Fadeaway da bu şut tekniklerinden sadece birisidir. Durarak şut, sıçrayarak şut, çengelli atış ve turnike de basketbolda bulunan şut atma teknikleri arasında sayılabilir. Durarak şut genel olarak serbest atışlarda kullanılması tercih edilmekte olan bir atış şeklidir. Çengelli atış ise sıklıkla potaya yakın mesafelerde uygulanmakta olan bir şut atma tekniğidir. Turnike ise bilindiği üzere en kolay şekilde sayı elde etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Basketbol da şut atma esnasında dikkat edilmesi gerekenler

Basketbol oynarken şut atmak sayı almak için oldukça önemlidir. Şutun ne şekilde atılacağı da oldukça önemli bir konudur. Şut atılacağı sırada topun tutuluşu ve vücuda olan yakınlığı oldukça iyi ayarlanmalıdır. Şut atarken elinizin hareketi de topun potaya doğru bir şekilde iletilmesi için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Şut atarken uygulanan kuvvet de oldukça önemli bir etkendir.