Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubu’nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti. Dünya Kupası’nda yer alan 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her takım, grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve elenme yaşanmadan 16 turuna ilerleyecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek. Eşleşmeden galip çıkan 8 takım, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu: Kanada, Avustralya, İtalya, Mısır

B Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Bulgaristan

C Grubu: Türkiye, Güney Kore, Arjantin, İspanya

D Grubu: Rusya, ABD, Mali, Japonya/Yeni Zelanda