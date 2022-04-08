Avrupa’nın en kaliteli basketbol ligi olan İspanya Basketbol Ligi’ni 4 yıldır izleyicileri ile buluşturan D-Smart, ligin iki güçlü şampiyon adayının karşı karşıya geleceği ElClasico’yu canlı yayınlayacak. Barcelona – Real Madrid rekabeti pazar 19.30’da D-Smart GO 90. Kanaldan ekrana gelecek.

26 maçın 21’ini kazanarak liderlik koltuğunda oturan Barcelona, evinde ezeli rakibini mağlup etmenin hesaplarını yaparken, 19 galibiyeti bulunan Real Madrid ise kazanıp liderle farkı 1 maça düşürmenin planları içinde.

Liga Endesa’da sezonun en kritik maçlarından biri ElClasico heyecanını 10 Nisan Pazar saat 19.30’dan itibaren canlı yayınla D-Smart GO 90. kanalda izleyebilirsiniz.