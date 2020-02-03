Basketbolda draft sistemi sayesinde Amerikan ligleri arasında rekabetin arttığı defalarca kez belirtilmiştir. Dolayısıyla draft sistemi Amerikan ligleri arasında profesyonel dengenin sağlandığı konusunda büyük bir rol oynamaktadır.

Draft sisteminin işleyişi ise oyuncu transferinin belirlenmesine dayalıdır. Sisteme dahil edilen(draft eden) oyuncu transfere hazır demektir. Ancak draft(seçme) sonucu belirlenen kulübe gitme zorunluluğu da bulunmaz. Bu gibi durumlarsa NBA'de draft kurallarına dahil olmaktadır.

Basketbolda Draft Ne Demek?

Belirtildiği üzere draft, NBA Seçmeleri demektir. NBA'de uygulanan bu sistem çekiliş esasına bağlıdır. Bütün sezon boyunca scout ekibi çekilişe dahil olacak isimleri takip eder. NBA Draft Pick(NBA Taslak-Piyango Seçimi) zamanı geldiğinde ise NBA takımlarının draft sistemine dahil edeceği oyuncular kısmen belli olduğundan çekiliş aşamasına geçilir.

Draft sisteminin asıl amacı ise liglerin en zayıf takımlarına en iyi oyuncuları seçme hakkını tanımasıdır. Bu sayede ligde yer alan her takım için güç dengesi sağlanır. NBA performansı her takım için eşit güçte olması hedeflenir.

Çekilişin uygulanma esası ligin en az skora sahip takımları için avantajlı bir sistem olduğu bilinir. Dolayısıyla pek çok takım da en iyi oyunculara sahip olmak amacıyla ligde performanslarını düşürerek oynayabilmektedir. Ancak yönetime göre bu durumun yaşanmaması için de draft sistemi için iyileştirmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda sistem en az skora sahip takımı değil, bu statüde yer alan birden fazla takımı çekilişe dahil etmiştir. Bu sayede en iyi oyunculara sahip olma olasılığı bu statüde yer alan takımlar için biraz daha karmaşık hale gelmiştir.

Basketbolda Draft Edilmek Ne Demek?

Sezon bitiminde gerçekleşen seçmeler sistemde oyuncuların sırası ile bulunmasına olanak sağlar. Bu sıralar genelde büyük yıldız adayları olarak bulunsa da genç ve yetenekli oyunculara da bu sırada ilk başlarda yer verilir.

Ancak genç oyuncular için ilave olarak sezon bitiminde yaz ligleri de uygulanabilir. Bu sayede ilk sırada yer alması daha garanti hale gelir. 'Draft edilmek' kavramı ise söz konusu sırada yer alan oyuncular için geçerlidir.

Takımların seçmek istediği isimler draft edilir ve söz konusu takım için aday isim haline gelir. Ancak takımlar içinse bu durum biraz daha karmaşıktır. Listede yer alan oyuncu isimleri için seçme hakkı bulunan takımlar kesin kurallara bağlı olarak olasılıklar dahilinde kura ile belirlenir. Bu kura sistemi ise 14 takım için bulunur.

NBA'de Draft Kuralları Nedir?

NBA'de draft sistemi için kesin kurallar bulunur. Sezon bitimi gerçekleşen seçmelerde draft sistemi için hem oyuncu hem de takımlar için bazı belirli kurallar mevcuttur. Bu kurallara göre draft sistemi uygulanır.

Önceki sezon Play Off'a katılamayan 14 takım NBA Draft'a katılabilir.

Drafta dahil olan oyuncu mutlaka 19 ve üzeri yaşında olmalıdır. En az iki tur şeklinde seçmeler devam eder. Yani sıralama aynı kalır. Sebebi ise takımların draft seçme haklarını saklı tutabilmesinden kaynaklıdır.

Belirtilen kurallar hem oyuncu hem de takımlar için belirlenmiştir. Play Off'a katılmaya hak kazanamayan takımlar koşulları sağlayan oyuncuları seçme konusunda hak sahibidir. Ancak belirtildiği üzere olasılık dahilindedir bu durum. Bu olasılıklar ise en son sıradaki takıma avantaj sağlayarak 1. seçim ihtimalinin yüzdeliğe göre en fazla bulunduğu takım olmaktadır.



