Double double daha çok NBA'de kullanılan bir basketbol terimidir. Oyuncunun beş farklı istatistiğin ikisinde çift haneli sayılara ulaşması anlamına gelir. Bu beş istatistik sırasıyla asist, ribaund, blok, sayı ve top çalmadır.

Basketbolda double double nedir?

Double double, basketbol oyuncusunun bir maçta sergilediği üst düzey performansı gösteren istatistiktir. Örneğin maç sonunda en az 10 asist yapıp 10 sayı atan bir oyuncu double double yapmış olur. Aynı şekilde blok ve top çalma istatistikleri 10'un üzerinde olan oyuncular için de bu ifade kullanılır.

Double double nasıl yapılır?

Ortalamanın üstünde bir performans gerektirdiği için özellikle zorluk seviyesi yüksek maçlarda double double yapmak çok daha zordur. Basketboldaki beş olumlu istatistikten ikisinin 10 ve üzeri olması gerekir. Oyuncuların pozisyonuna göre istatistikleri farklı gösterir.

1- Oyun Kurucu:

Takımı hücumdayken takım arkadaşlarını organize eden oyun kurucuları genellikle asist yüzdeleri yüksektir. Bu nedenle double double yapan oyun kurucular asist ve sayı ile çift haneli rakamlara ulaşırlar.

2- Pivot:

Pivotlar sahanın en uzun oyuncuları arasında yer alır. Double doube yapmış pivotların istatistiklerine bakıldığında blok yüzdelerinin diğer oyuncuların üstünde olduğu görülür. Bu pozisyondaki oyuncular uzun boyunun avantajını kullanarak savunma ve hücum ribaundu da alırlar. Maçta en az 10 blok yapıp ribaund alan pivotlar double doble yapmış olur.

3- Şutör Guard: (2 numara)

Oyun kurucular gibi şutör guardların sayı ve asist yüzdeleri yüksektir. Bununla birlikte sahanın en kısaları genellikle 2 numaralar oldukları için top çalma istatistikleri de ortalamanın üzerindedir. Eğer bir şutör guard asist, top çalma ve sayıda çift haneli sayılara ulaşırsa buna triple double adı verilir.

En fazla double double yapan basketbolcular kimler?

NBA tarihinde en çok double double yapan oyuncuların başında Tim Duncan, Bill Russell ve Magic Johnson geliyor. Los Angeles Lakers, Francisco Warriors ve Harlem Globetrotters'da oynayan Wilt Chamberlain ise play-off maçlarında 143 double double yaparak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hidayet Türkoğlu da NBA'deki ilk senesinde Sacremento Kings formasıyla double double yapma başarısını göstermişti.